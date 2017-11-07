Футбол: кыргызстанцы крупным счетом проиграли ОАЭ и лишились выхода на ЧА

Молодежная сборная Кыргызстана U-19 (до 19 лет) не сумела пробиться в финальный раунд чемпионата Азии. Отметим, матчи отборочного раунда прошли на стадионе имени Долена Омурзакова в Бишкеке.

Свою заключительную игру сборная Кыргызстана провела с лидером группы - ОАЭ и крупно проиграла - 1:4. Счет в матче был открыт уже на седьмой минуте Халедом Мохаммадом Альблушем в результате красивой комбинации, которая оставила в недоумении защитников.

Этот же игрок отличился спустя 10 минут, оформив дубль. К концу первого тайма Дастан Карыпбеков сократит преимущество гостей - 1:2. Этот гол оживил не только самих игроков, но и болельщиков на стадионе.

Однако радость и надежда сравнять счет длились недолго, после перерыва сначала отличился Хольфан Хассан аль-Хамади, а затем окончательный счет на табло установил вышедший на замену Рашид Салем Мубарак - 1:4.

Таким образом, сборная Кыргызстана лишила себя выхода в финальный раунд чемпионата и завершила свое участие в этом турнире.

Отметим, в отборе участвует 41 сборная, поделенная на 7 групп. Кыргызстану доверили провести отборочный турнир группы "А", где играют помимо хозяев сборные Бахрейна, ОАЭ, Омана и Непала.

В первом туре Кыргызстан одолел Непал со счетом 2:0, затем всухую проиграл Оману (0:3), в третьем матче выиграл у Бахрейна (2:1). Эти результаты в настоящее время позволяют сборной занять второе место в группе, лидером по-прежнему является ОАЭ, которая уже обеспечила себе путевку в финальный раунд чемпионата. Третье место в группе занимают Бахрейн и Оман, замыкает таблицу Непал.

Завтра, 8 ноября, пройдут заключительные матчи группы, где встретятся Непал и Оман, а ОАЭ играет с Бахрейном.