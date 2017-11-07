Рамзан Кадыров в подарок от кыргызстанца получил лошадь

Кыргызстанец Болот Омуралиев подарил Рамзану Кадырову лошадь породы "американский рысак". Об этом глава Чечни написал на своей странице в инстаграме.

"Бесценный подарок преподнёс мне житель Кыргызстана Болот Омуралиев. Это - лошадь, скакун породы "американский рысак", рождённый в Кыргызстане. Но подарок бесценен не из-за родословной и скаковых качеств. Лошадь моему сердцу дороже любых чистокровных скакунов и обладателей Гран-при. Болот заметил на шее лошади родимую вязь, повторяющую имя Всевышнего. Он пожелал подарить лошадь мне, а наш соотечественник Рустам Алиев помог в перевозке. Я с большой благодарностью принял лошадь в дар чеченскому народу. Для скакуна созданы хорошие условия, за ним будут должным образом ухаживать" - делится Кадыров.

К настоящему моменту пост с видео о подарке кыргызстана просмотрено почти 70 тысяч раз.