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В дом адвоката Текебаева ворвались неизвестные. Их спугнула жена юриста

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Аида Джумашева

В дома адвоката Омурбека Текебаева Каната Хасанова ворвались неизвестные лица. Об этом сегодня, 7 ноября, на своей странице в Facebook сообщил сам Хасанов.

По его словам, злоумышленники проникли в дом примерно в 5.00 утра. "Буквально полчаса назад в мой дом пробрались то ли воры, то ли кто не знаю, выдавили окно первого этажа. От шума проснулась жена и стала кричать, они повыскакивали из окна. Что интересно, свет первого этажа был включен и высота окна первого этажа довольно таки высокая. Поражает наглость и какое-то бесстрашие то ли воров, то ли еще кого-то. Боюсь представить, что могло случиться, если бы супруга не проснулась и не начала бы кричать", - написал адвокат.

По словам его коллеги Искена Афиджанова, неизвестные проникли в дом Хасанова через соседский двор. "Злоумышленники сначала открыли ворота соседа, потом прислонили к общей стенке поддоны и перелезли через забор во двор к Хасанову. Со слов соседа, вечером он закрывал свои ворота, а в половине пятого утра они были открыты. Известно, что те, кто хотел проникнуть в дом к адвокату прислонили к стене дома деревянную скамейку, сняли маскитную сетку и залезли во внутрь. Жена Хасанова слышала топот и как кто-то выпрыгивает из окна. Испугавшись она закричала", -  рассказал Афиджанов.

URL: http://www.vb.kg/369247
Теги:
нападение, ограбление, Омурбек Текебаев
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Комментарии
сули мули
07.11.2017, 11:49
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Походу это те же исполнители, что и грохнули брата Саляновой. Скоро они полезут в дом Бабанова, ждите!!! С приветом из белого дома!!!

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