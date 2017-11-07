За вымогательство взятки задержан оперативный сотрудник ГУВД г. Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

В Службу внутренних расследований с письменным заявлением обратились граждане Республики Казахстан К.А. и Д.Ж., о принятии мер в отношении сотрудников УВД Свердловского района г.Бишкек, которые 29 октября 2017 года, получили взятку в виде денежных средств в сумме 8000 сомов и в настоящее время вымогают у них денежные средства в сумме 20 000 сомов, за положительное решение вопроса о якобы их незаконном пересечении госграницы и нахождении на территории КР.

6 ноября, примерно в 17.30, сотрудниками оперативно-розыскной части СВР МВД, в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий, на стоянке торгового центра "Ред Центр" по улице Ибраимова г.Бишкек, после получения денежных средств в сумме 14 000 сомов с поличным был задержан сотрудник УВД Свердловского района г.Бишкек старший лейтенант милиции Б.А.

По данному факту Генеральной прокуратурой было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 313-1 ч.1(Получение взятки) и 313 ч.1 (Вымогательство взятки) УК КР.

В этот же день, расследование данного уголовного дела было передано в ГСУ ГКНБ. Сотрудник УВД Свердловского района г.Бишкек Б.А., водворен в ИВС ГКНБ КР.