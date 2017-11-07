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Атамбаев возложил цветы к мемориалу "Ата-Бейит" и у Вечного огня

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ВБ

Алмазбек Атамбаев сегодня, 7 ноября, по случаю Дней истории и памяти предков посетил Национальный историко-мемориальный комплекс "Ата-Бейит". Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Глава государства в сопровождении избранного президента Сооронбая Жээнбекова, торага Жогорку Кенеша Дастанбека Джумабекова, премьер-министра Сапара Исакова и председателя Верховного суда Айнаш Токбаевой возложил цветы к мемориалу памяти погибших в ходе трагических событий 1916 года, памятнику-мемориалу жертвам политических репрессий, к могиле Ч.Т. Айтматова.

Затем президент и сопровождающие лица посетили мемориал героев Апрельской народной революции 2010 года, где был прочитан Куран.

Также в рамках Дней истории и памяти Алмазбек Атамбаев, Сооронбай Жээнбеков, а также главы законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти посетили площадь Победы в Бишкеке, где почтили память ветеранов и тружеников тыла Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и возложили цветы к Вечному огню.

Соответствующие мероприятия Дней истории и памяти предков, в том числе связанные с ролью исторических личностей в становлении и развитии Кыргызстана, пройдут и во всех регионах страны с участием руководителей областей и районов.

URL: http://www.vb.kg/369251
Теги:
Алмазбек Атамбаев
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