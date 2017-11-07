Президент КР открыл в Бишкеке сквер Дружбы народов Кыргызстана и России

Алмазбек Атамбаев сегодня, 7 ноября, по случаю Дней истории и памяти предков открыл в городе Бишкек сквер вокруг монумента Дружбы народов Кыргызстана и России. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Сквер Дружбы народов Кыргызстана и России создан и благоустроен вокруг монумента Дружбы народов, сооруженного в 1974 году в честь 100-летия вхождения Киргизии в состав России. Скульптурная композиция символизируют нерушимую дружбу народов двух стран, расположены на территории, прилегающей к центральной площади Ала-Тоо.

Ранее глава государства выделил из президентского фонда социальной защиты и поддержки 3 111 000 (три миллиона сто одиннадцать тысяч) сомов на создание сквера и благоустройство монумента.