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Президент КР открыл в Бишкеке сквер Дружбы народов Кыргызстана и России

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ВБ

Алмазбек Атамбаев сегодня, 7 ноября, по случаю Дней истории и памяти предков открыл в городе Бишкек сквер вокруг монумента Дружбы народов Кыргызстана и России. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Сквер Дружбы народов Кыргызстана и России создан и благоустроен вокруг монумента Дружбы народов, сооруженного в 1974 году в честь 100-летия вхождения Киргизии в состав России. Скульптурная композиция символизируют нерушимую дружбу народов двух стран, расположены на территории, прилегающей к центральной площади Ала-Тоо.

Ранее глава государства выделил из президентского фонда социальной защиты и поддержки 3 111 000 (три миллиона сто одиннадцать тысяч) сомов на создание сквера и благоустройство монумента.

URL: http://www.vb.kg/369252
Теги:
Алмазбек Атамбаев, памятник
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Комментарии
Karina Karimova
07.11.2017, 18:29
Карма: -12
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 21
Минусов: 33
Комментариев: 33

Вообще то этот монумент назывался просто "Дружба народов" и предполагал дружбу со всеми народами, а не только с русскими. Вот зачем делать такие неуместные переименования? Этим самым обижаете другие народы.

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Читатель
07.11.2017, 19:14

Тем более, и сквер вокруг монумента стоял с незапамятных времен. Пользоваться уже готовым объектом и делать заявления об открытии -это не одно и то же. Это как отдать старую ненужную куртку человеку в общем-то в ней не нуждающемуся и потом говорить о великой дружбе... некрасиво.

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