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Президент РУз принял меры по либерализации внешнеторговой деятельности

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ВБ

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял меры по дальнейшей либерализации внешнеторговой деятельности и поддержке субъектов предпринимательства, а также упрощению экспортно-импортных операций. Об этом сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

Основная цель этих мер -- увеличение объемов и расширение ассортимента поставок на экспорт востребованной на внешних рынках продукции, повышение конкурентоспособности и финансовой устойчивости субъектов предпринимательства.

Принятие новых мер призвано ликвидировать все еще имеющиеся в различных ведомственных инструкциях и нормативных документах барьеры и преграды, препятствующие широкому участию предпринимателей во внешнеэкономической деятельности.

Новые правила будут поэтапно вводиться в Узбекистане начиная с 1 декабря текущего года.

URL: http://www.vb.kg/369254
Теги:
торговля, Узбекистан
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