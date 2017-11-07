В Монголии обнаружили останки гигантской рептилии размером с динозавра

Гигантская рептилия размером с динозавра, которая могла ходить на четвереньках и преследовать свою добычу на земле была найдена в пустыне Гоби, пишет монгольский портал Gogo.

По подсчетам ученых, найденный птерозавр жил примерно семьдесят миллионов лет назад.

"Возможно, это был довольно сильный, грозный хищник", - сказал National Geographic Марк Уиттон, эксперт по птерозаврам Университета Портсмута.

Ученые считают, что птерозавры питались маленькими динозаврами.

Исследователи из США, Японии и Монголии собирают скелетные останки доисторического животного с 2006 года, когда Бүүвэй Майнбаяр, палеонтолог из Монголии, обнаружил первую окаменелость этого хищника в западной Гоби. Mайнбаяр показал ископаемое своему коллеге Таканобу Цуйхиджи (Takanobu Tsuihiji) из Токийского университета.

"Я сразу понял, что это может быть птерозавр и был поражен его огромными размерами", - сказал Цуйхиджи. "Мы сразу же вернулись к месту находки и обнаружили остальную часть образца".

То, что они обнаружили, было останками летающего монстрароста, рост которого составлял 18 футов (5,4 метра). Хищник имел такой размах крыльев, что мог бы соперничать с длиной двух самых известных в настоящее время птерозавров: Quetzalcoatlus, найденным в Техасе в 1970-х годах, и Hatzegopteryx, найденным в Румынии в 1990-х годах.

Монгольский птерозавр еще не был объявлен новым видом из-за обнаружения лишь части останков. "Даже фрагментарно, образец принадлежит гигантской особи, расширяющей географический ареал обитания гигантских птерозавров в Азии", - писали ученые в своем докладе, опубликованном в журнале "Journal of Vertebrate Paleontology".