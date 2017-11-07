На трассе Бишкек-Ош из-за пьяного водителя пострадали мигранты

В результате ДТП на трассе Бишкек-Ош пострадали 4 гражданина Таджикистана. Об этом "ВБ" сообщили в УВД Ошской области.

Сообщается, что сегодня, 7 ноября, примерно в 7 часов утра на трассе Бишкек - Ош столкнулись автомобиль марки "Ниссан" и пассажирский бус "Мерседес". Инцидент произошел на 648-м километре автодороги в Кара-Суйском районе Ошской области. Водитель легкового авто не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение. От удара бусик перевернулся.

В результате ДТП 4 гражданина Таджикистана были доставлены в районную больницу, где им была оказана помощь. Также выяснилось, что водитель "Ниссана" находился в нетрезвом состоянии.

В настоящий момент проводятся все необходимые экспертизы. Ведется следствие.