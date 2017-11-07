Атамекеновцы потеряли нравственность и мораль, используя смерть человека

Атамекеновцы совсем потеряли нравственность и мораль, что используют смерть брата депутата Аиды Саляновой в политических целях. Об этом сегодня заявила политолог Айнура Арзыматова.

"Партия "Ата Мекен" уже не знает, к чему придраться, они потеряли всякую мораль и нравственность. Они используют эту трагедию в каких-то своих политических интересах. Ну это уже ни в какие ворота не лезет. Удивительно, как они могли сделать такое аморальное заявление", - возмутилась эксперт.

Арзыматова считает, что там нет никакой политической подоплеки. А скорее всего, это финансовые разборки.

"Власти больше делать нечего, кроме как вот так воздействовать на Салянову. Тем более перед инаугурацией. Сопартийцам Саляновой следовало бы позаботиться о морально-этической норме их заявления. Это трагедия, которая постигла эту семью, а онидаже из этого делают политику. Мы знаем, на какие шаги и поступки шли атамекеновцы во время судебных разбирательств и Текебаева, и Саляновой, что нет сомнения в том, что и эту ситуацию они обыгрывают. Это очень глупо", - заявила она.

Политолог поделилась, что она не верит заявлению "Ата Мекена" о том, что Саляновой, и тем более Текебаеву с Чотоновым, угрожает опасность.

"С какой стати нужно давать охрану Саляновой. Это огромные деньги, и тем более она такой же рядовой гражданин. Атамекеновцы совсем потеряли нравственность и заявление их - маразматическое", - резюмировала Арзыматова.