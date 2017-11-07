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На спутнике Сатурна нашли источник жизни

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Международная группа астрономов выяснила, что на Энцеладе существуют все необходимые для зарождения жизни условия. Согласно выводам исследователей, на спутнике Сатурна имеется гидротермальная активность, которая возникает из-за приливного трения между водой и ядром луны. Это, в свою очередь, обеспечивает энергией гипотетические живые организмы. Статья ученых опубликована в журнале Nature Astronomy.

На Энцеладе существует огромный соленый океан, скрытый ледяной корой толщиной в 1-25 километров. В него не проникают солнечные лучи, обеспечивающие на Земле фотосинтез и образование большей части биомассы. Однако энергию в виде минеральных веществ могут поставлять гидротермальные источники, находящиеся на морском дне. Для существования последних необходимо наличие горячего ядра.

Ученые полагали, что источником тепла в недрах Энцелада может быть радиоактивный распад. Однако этот механизм мог работать лишь на протяжении нескольких миллионов лет, что было бы недостаточным для появления жизни.

Исследователи создали компьютерную модель, которая показала, что приливные силы, возникающие из-за движения спутника по эллиптической орбите вокруг Сатурна, могут нагревать воду внутри ядра луны. Это происходит из-за трения, возникающего при циркуляции жидкости в пористых породах. Температура воды повышается и при достижении 90 градусов Цельсия она выталкивается в океан у полюсов Энцелада, а затем выбрасывается в космос виде ледяных гейзеров.

Такой механизм мог бы работать в течение миллиардов лет, что может быть достаточным для образования живых организмов.

URL: http://www.vb.kg/369260
Теги:
наука, космонавтика
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