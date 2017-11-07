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Икрамидин Айткулов: Властям нет никакого смысла убивать брата А.Саляновой

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Властям нет никакого смысла убивать брата депутата Жогорку Кенеша Аиды Саляновой – Улана Салянова. Об этом заявил юрист по уголовным делам Икрамидин Айткулов.

По его словам, заявления членов партии "Ата Мекен", что это преступление имеет под собой больше политическую подоплеку, необоснованны.

"Никаких оснований утверждать, что это заказ власти, нет. Это глупое утверждение. Какой смысл власти так делать? Я никакого заказа не вижу. Я думаю, что здесь идут чисто криминальные разборки. Это совсем не связно с политической деятельностью самой Саляновой", - полагает Айткулов.

Юрист не стал выдвигать какие-либо версии, так как эта работа лежит на правоохранительных органах.

"Однако версия заказа власти я исключаю. В любом случае нужно вести следствие и виновные должны быть наказаны. А что касается заявления, то еще раз хочу сказать, что оно чрезмерное. Им бы любой повод дать, чтобы утверждать, что в этом виновна власть. Когда все прояснится, думаю, атамекеновцам будет стыдно за свое заявление", - добавил он.

Напомним, депутаты фракции "Ата Мекен" заявили о том, что убийство брата Аиды Саляновой – Улана Салянова - является политическим заказом в связи с трудовой деятельностью его сестры.

В ночь с 7 на 8 ноября в собственном доме был убит Улан Салянов – брат депутата от фракции "Ата Мекен", экс-генпрокурора Аиды Саляновой. По факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

URL: http://www.vb.kg/369262
Теги:
Аида Салянова, убийство
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Комментарии
Jen Jelaous
07.11.2017, 17:35
Карма: -3
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 30
Минусов: 33
Комментариев: 53

Ата-Мекен цепляется за любую соломинку, лишь бы выставить себя несчастными жертвами. Но все прекрасно всё видят и понимают, что это очередное комедиантство о нечистой на руку партии.

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bischof bo?mann
07.11.2017, 19:27
Карма: +5
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 40
Минусов: 35
Комментариев: 162

А вы не допускаете , что это дело рук самих атамкеновцев , (уже)  кримавторитет  Текебаев со своими (крим) адвокатами , вполне могли придумать такую жуткую политигру , в чем они преуспели в ходе судебного процесса над своим шефом !

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