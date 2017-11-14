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Почему в столице так много попрошаек?

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Народную новость прислал Данияр

Почему на улицах Бишкека стало так много попрошаек? Все они, скорее всего, не являются гражданами КР, так как совершенно не говорят ни на кыргызском, ни на русском языке. Что-то бормочут себе под нос, стоят везде, на всех перекрестках. Почему МВД не проверяет их на наличие паспорта и гражданства? Почему дети при них, не ходят в школу? Почему они легко одеты и действительно ли это их дети? Проблему лучше решить на начальном этапе. Меня лично напрягают эти женщины с детьми, с вечно протянутой рукой. Если они граждане КР, то должны получать пособие по безработице.

URL: http://www.vb.kg/369263
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