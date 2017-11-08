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В Северной Корее после ядерных испытаний начали рождаться дети-мутанты

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После испытаний ядерных зарядов на северокорейском полигоне Пангири у местных жителей стали рождаться дети с патологиями. Об этом сообщает южнокорейское издание Chosun Ilbo со ссылкой на рассказы перебежчиков из КНДР.

"Родственник, проживающий в этом регионе рассказал, что в роддомах зафиксированы случаи рождения детей с мутациями", - заявил один из собеседников газеты.

По словам другого, радиация проникла в грунтовые воды. Некоторые источники пересохли, а воду из других местные жители боятся использовать в повседневных нуждах.

Еще один мужчина, сбежавший из КНДР в 2010 году рассказал, что пережил два испытания, произведенных на этом полигоне: "Во время первого ядерного испытания (октябрь 2006 года) и второго (май 2009 года) эвакуировались лишь члены семей военнослужащих, их укрыли в подземных шахтах. Местные жители о подготовке испытаний не знали ничего".

Кроме того, собеседники издания рассказали об исчезновении рыбы в реках в районе полигона, а также о гибели 80 процентов деревьев - вероятно, из-за радиоактивного загрязнения.

URL: http://www.vb.kg/369265
Теги:
Северная Корея, ядерное оружие
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