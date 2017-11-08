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Samsung поиздевалась над iPhone X

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Компания Samsung выпустила рекламный ролик линейки смартфонов Galaxy, в котором заостряется внимание на минусах iPhone. Создатели видео предлагают "повзрослеть" и купить гаджет от Samsung.

По сюжету видео молодой человек покупает в 2007 году первый iPhone и сталкивается с нехваткой памяти при попытке снять фото. В 2013-м он приобретает iPhone 5s без поддержки стилуса, а в 2016-м уже пользуется iPhone 6s без влагозащиты. Затем он покупает iPhone 7, с которым ему приходится пользоваться переходником для одновременного просмотра фильма с наушниками и зарядки.

В результате юноша все же переходит на Samsung Galaxy Note8. В конце ролика он проходит мимо очереди за iPhone X, в которой стоит мужчина с прической в виде выступа на экране смартфона.

URL: http://www.vb.kg/369266
Теги:
информационные технологии
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