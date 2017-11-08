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Видеорепортаж с открытия первого гиперстроймаркета "Стройпарк"

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29 октября 2017 года состоялось открытие первого гиперстроймаркета в Центральной Азии "СТРОЙПАРК" с участием вице-премьера министра Кыргызской Республики Даира Атакуловича Кенекеева.

В церемонии также принял участие Посол Королевства Испании в Кыргызстане и Казахстане Педро Санс Серрано . По словам основателя гиперстроймаркета Таалайбека Дуйшенбековича Бапанова, "СТРОЙПАРК" в настоящее время на правах официального дистрибьютора осуществляет прямые поставки продукции для ремонта и строительства свыше 60 ведущих производств и компаний Европы и России. Таким образом, у покупателей появилась прекрасная возможность приобрести качественные строительные и отделочные товары в одном месте.

"СТРОЙПАРК" осуществляет качественный сервис по доставке заказов покупателям.

URL: http://www.vb.kg/369269
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