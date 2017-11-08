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КР и РУз наращивают торговлю с помощью электронной коммерции

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ВБ

В рамках рабочего визита премьер-министра Кыргызстана в Узбекистан компания Qoovee, владелец одноименной торговой платформы в присутствии директора госагентства по продвижению инвестиций и экспорта КР и замминистра внешней торговли РУз подписал ряд соглашений и меморандумов с крупными бизнес и госструктурами Узбекистана, в составе которых состоят более 14 тыс. 500 предприятий и предпринимателей.

Подписано соглашение о сотрудничестве и взаимном продвижении с Ассоциацией таможенных брокеров РУз. Данное соглашение позволит узбекским таможенным брокерам активно предоставлять свои услуги игрокам торговой платформы Qoovee.com.

Подписано соглашение о сотрудничестве и взаимном продвижении с Ассоциацией деловых женщин Узбекистана. Предприниматели прекрасной половины Узбекистана отныне смогут вести свой бизнес и торговлю на Qoovee и выходить на международный рынок, в том числе поставлять и закупать продукцию у предпринимателей из Кыргызстана.

Подписан меморандум о взаимопонимании по совместной деятельности в продвижении и торговле строительными материалами на торговой платформе Qoovee.com с АО "Узстроиматериалы". Данная госорганизация управляет строительной отраслью Узбекистана.

Месяцем ранее было подписано Соглашение по совместной деятельности в продвижении и торговле текстильной продукцией на торговой платформе с дочерней компанией АО "Узбеклегпром".

Подводя итоги визита, президент компании Турат Булембаев отметил, что у Узбекистана и Кыргызстана и в целом у Центральноазиатского региона большое будущее, в котором современные технологии электронной коммерции сыграют одну из ключевых ролей по улучшению и увеличению торговых и деловых отношений между странами.

URL: http://www.vb.kg/369270
Теги:
торговля, Узбекистан
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