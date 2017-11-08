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Тело 22-летней Ширин доставили из Турции в Кыргызстан

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Родион Решетов

Тело 22-летней Ширин Бейшембековой из Турции доставлено в Кыргызстан. Об этом на своей странице в социальной сети Facenook сообщила телеведущая Ассоль Молдокматова.

Для организации доставки груза-200 и покупки авиабилета она обращалась за помощью к соотечественникам, которые помогли ей. По сообщению телеведущей Ассоль Молдокматовой, сейчас тело Ширин планируется отвезти в село Тюп Иссык-Кульской области.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что кыргызстанка находилась в коме в одной из клиник Турции. Девушка приехала на заработки, работала няней. Затем ее здоровье ухудшилось и она попала в больницу. Расходы на лечение взяли ее работодатели. Однако позднее, 5 ноября, Ширин скончалась, не выходя из комы.

URL: http://www.vb.kg/369271
Теги:
соотечественники, Турция, Кыргызстан
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