Тело 22-летней Ширин доставили из Турции в Кыргызстан

Тело 22-летней Ширин Бейшембековой из Турции доставлено в Кыргызстан. Об этом на своей странице в социальной сети Facenook сообщила телеведущая Ассоль Молдокматова.

Для организации доставки груза-200 и покупки авиабилета она обращалась за помощью к соотечественникам, которые помогли ей. По сообщению телеведущей Ассоль Молдокматовой, сейчас тело Ширин планируется отвезти в село Тюп Иссык-Кульской области.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что кыргызстанка находилась в коме в одной из клиник Турции. Девушка приехала на заработки, работала няней. Затем ее здоровье ухудшилось и она попала в больницу. Расходы на лечение взяли ее работодатели. Однако позднее, 5 ноября, Ширин скончалась, не выходя из комы.