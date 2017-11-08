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В Питере осужден гражданин КР за незаконный оборот боеприпасов

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В Петербурге вынесен приговор гражданину Кыргызстана Исмаилу Розубаеву по делу о незаконном обороте боеприпасов. Он был задержан с гранатой во время массовых зачисток мигрантов после апрельского теракта в метро. Об этом пишет fontanka.ru.

Как сообщили с пресс-службе Санкт-Петербургского горсуда 7 ноября, Розубаев признан виновным в том, что не позднее 26 апреля 2017-го приобрел ручную осколочную наступательную гранату РГД-5 с зарядом тротила массой около 110 граммов и взрывателем. Боеприпас он хранил у себя дома вплоть до задержания.

"На судебном заседании Розубаев вину признал, в содеянном раскаялся, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года со штрафом 50 тысяч рублей", – уточнили в горсуде.

28-летний Исмаил Розубаев – уроженец микрорайона Амир-Тимур кыргызского города Оша, там же детство провел предполагаемый исполнитель теракта в петербургском метро Акбаржон Джалилов. Розубаева задержали в ходе массовых рейдов по иностранным диаспорам. В апреле 2017-го на причастность к теракту были проверены около 500 человек.

Справка:

Теракт в метро Петербурга был совершен 3 апреля 2017 года. На перегоне между станциями "Сенная" и "Технологический институт" в вагоне поезда сработало взрывное устройство. Погибли 16 человек, более ста получили ранения.

URL: http://www.vb.kg/369272
Теги:
соотечественники, теракт
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