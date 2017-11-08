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В Оше отмечают Дни истории и памяти предков

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ВБ

В южной столице 7 ноября состоялось возложение цветов к мемориальным комплексам и памятникам исторических деятелей в рамках Дней истории и памяти предков. Об этом сообщает пресс-служба мэрии г. Оша.

Так, возле всех памятников города состоялось возложение цветов, а также был дан памятный залп.

В церемонии возложения к мемориальному комплексу "Вечный огонь" принял участие мэр города Оша Айтмамат Кадырбаев, председатель городского кенеша Жапарбек Ормонов, ветераны афганских и баткенских событий, аксакалы города, жители, общественность.

В рамках церемонии собравшиеся почтили минутой молчания память погибших.

Отметим, 7 и 8 ноября в Кыргызстане отмечают Дни истории и памяти предков. Указ об этом подписал президент КР Алмазбек Атамбаев.

URL: http://www.vb.kg/369274
Теги:
Ош, памятник
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