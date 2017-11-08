Депутат предлагает запретить пользоваться полиэтиленовыми пакетами

Депутат Кожобек Рыспаев предлагает запретить пользоваться полиэтиленовыми пакетами. Такое предложение он озвучил сегодня, 8 ноября, на заседании Жогорку Кенеша.

Как уточняет парламентарий, уже пришло время запретить использование таких пакетов, отметив, что в прошлом созыве коллеги не поддержали законопроект.

"Когда на улицу выходишь, в округе летают такие пакеты, и они везде. В развитых странах давно перешли на бумажные пакеты или из других растворимых материалов", - добавил он.

Затем он обратился к главе госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Абдыкалыку Рустамову и поинтересовался, когда же ведомство предложит законопроект. "Пока вы думаете, уже три года прошло. Думаю, пришло время запретить использование полиэтиленовых пакетов. Неужели обязательно депутатам нужно поднимать вопрос? Вы же работаете в этой сфере", - возмутился он.

В свою очередь Рустамов отметил, что в пятом созыве докладчиком законопроекта выступало Министерство экономики. Однако законопроект включал в себя запрет на использование как пластика, так и монофильных пакетов, потому многие были против. "Сейчас мы предлагаем разделить законопроект, и внесем отдельно", - добавил он.

Отметим, сегодня парламент рассматривает поправки в законы "Об охране атмосферного воздуха" и "Об экологической экспертизе".