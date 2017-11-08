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Депутат о погибших в ДТП: Гибель людей становится равной смерти мух

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Гулиза Авазова

"Гибель людей в ДТП становится равной смерти мух, нужно принять меры", - сказал сегодня, 8 ноябр, депутат Бакирдин Субанбеков на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, с каждым днем все больше и больше людей гибнут на дорогах вследствие ДТП. Во времена СССР за гибель одного или двух людей отвечали чиновники и рассматривали этот вопрос в бюро вплоть до привлечения к ответственности.

Он добавил, что ДТП происходят из-за отсутствия контроля, несоблюдения ПДД водителями и несоответствия дорог нормам.

"Если правительство не внедрит свою новую программу, то ДТП будут продолжаться", - заметил он.

URL: http://www.vb.kg/369276
Теги:
ДТП, парламент
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