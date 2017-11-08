Заявление "Ата Мекена" - извращенный прагматизм и откровенный цинизм

Убийство младшего брата Аиды Саляновой Улана Салянова стало поводом для активности некоторых политических сил, в этом трагическом событии они увидели шанс снова заявить о себе. Бесспорно, убийство У. Салянова – это большое горе, невосполнимая утрата для семьи, близких, родственников. Но верх цинизма - использовать это для корыстных узкополитических целей, это показатель слабости и извращенного прагматизма для политиков, которые даже не берут в расчет чувства близких убитого.

Политическая партия "Ата Мекен", точнее его лидеры, сделали странное заявление по поводу убийства Улана Салянова, заявив о том, что это преступление имеет политическую подоплеку. При этом, упомянув это убийство, авторы заявления искусственно вплели туда находящихся в заключении Омурбека Текебаева и Дуйшена Чотонова. Якобы их жизни угрожает опасность в местах лишения свободы.

Возникает вопрос: каким образом убийство У.Салянова может стать причиной такого беспокойства? Нет никакой связи, кроме того, что погибший является младшим братом Аиды Саляновой. И пока правоохранительные органы проводят расследование, выясняют мотивы убийства. Одним словом, это убийство еще покрыто мраком, известны только обстоятельства преступления. Но "Ата Мекен" пытается любыми путями выжать из этого трагического инцидента максимум выгоды, политических очков. Вероятно, руководство этой партии рассматривает покойного У.Салянова как "сакральную жертву", чтобы под этим соусом политизировать преступление. Естественно, оппозиционная фракция пойдет и дальше, пытаясь голословно обвинить власть в убийстве. Это достаточно известная тактика, хорошо апробированная в мире. Такой подход можно сравнить с некоторыми событиями в мировой истории, особенно во время острых политических акций протеста, когда нанятые третьими силами снайперы стреляли в демонстрантов. Это приводило к крайней степени радикализации митингов, что заканчивалось массовыми беспорядками.

Если подходить с такого аспекта, то власть должна уже обеспокоиться тем, что убийство Улана Салянова верхи "Ата Мекена" связали с личной безопасностью Текебаева и Чотонова. Если авторы заявления столь цинично используют горе семьи Саляновых в своих целях, то от них можно ожидать самых изощренных действий. Они не остановятся.

Кстати, небезызвестный Эмиль Каптагаев расценил убийство Улана Салянова как акт устрашения Аиды Саляновой, обвинив сотрудников специальных служб. Логика, конечно, зашкаливает у Каптагаева, все свои выводы он сделал, исходя из описания одежды убийц. И ведь не задается вопросом, зачем сотрудникам спецслужб надо было одеваться таким образом, выдавая себя таким внешним прикидом? Одним словом, Каптагаев тоже не упустил случая, его не заботит горе родственников погибшего, его интересует только практическая сторона вопроса, политические выгоды для себя. По принципу: главное, вякнуть что-то бессмысленное в красивой обертке.

Но у нормальных, думающих людей возникает вопрос: кому было выгодно убийство У.Салянова? Однозначно, для власти это было самым невыгодным, самым непредсказуемым вариантом развития событий.

Особенно в свете последних событий вокруг Аиды Саляновой, которая осуждена судом первой инстанции за злоупотребление служебным положением. Не было смысла, как пишут некоторые горе-эксперты, в давлении на А.Салянову. Эти "расследователи" допускают мысль, что власть якобы решила запугать Салянову, чтобы она молчала о каких-то сенсационных делах. Но логически, если бы А.Салянова могла иметь какой-то козырь, она давно бы использовала и избежала обвинительного приговора. Это вполне разумная тактика защиты любого человека, которому грозит лишение свободы.

Понятно, что так называемая оппозиция использует все средства для политической борьбы, не гнушаясь ничем, причем потом ловко проецирует свою развращенность на власть - якобы она коварна и цинична. Только вопрос в том, насколько такая мелкотравчатая оппозиция может быть адекватной и отражать интересы народа.