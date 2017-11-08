В Берлине украли 12 мини-памятников жертвам нацизма

В столице Германии неизвестные похитили по меньшей мере 12 "камней преткновения", которые были вмонтированы в брусчатку в память о жертвах нацизма. Об этом сообщает RT.

Отмечается, что ещё четыре камня были расшатаны, что указывает на то, что похитители собирались также забрать и их.

По факту происшествия было начато расследование.

По данным издания, памятные камни планируется восстановить в ближайшее время. Средства на это будут собраны с помощью пожертвований, а остаток суммы внесут городские власти.

Ранее стало известно, что вандалы осквернили кладбище-мавзолей советских солдат в Варшаве.