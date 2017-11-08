В ДТП в Караколе пострадали четыре человека

В результате столкновения двух автомобилей на Иссык-Куле пострадали четыре человека. Об этом "ВБ" сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций.

Сообщается, что информация о ДТП поступила 7 ноября, примерно в 19.30. На место сразу же выехали сотрудники пожарно-спасательной части №15. Кроме того, к месту инцидента выдвинулись сотрудники милиции и скорой помощи. После извлечения из транспорта пострадавших, они были доставлены в областную больницу.

В настоящий момент сотрудники милиции выясняют причины ДТП.