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В Бишкеке обсуждают сталинские репрессии и их влияние на современность

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Родион Решетов

Сегодня, 8 ноября, в Бишкеке проходит научно-практическая конференция, посвященная жертвам сталинских репрессий 1937-38 годов. Данное мероприятие приурочено к 80-летию тех тяжелых времен.

Конференция проводится под эгидой президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева. Мероприятие организовано в рамках проекта реализации Указа "Об установлении дней истории и памяти народа".

В круглом столе принимают участие около 50 ученых-кыргызоведов. Кроме того, свою лепту вносят политологи и историки, прибывшие из стран Центральной Азии. Участники поделились своими докладами, раскрывая с разных сторон природу тоталитарного режима.

Так, в ходе обсуждения эксперты отметили, что страны, попавшие под репрессии, сейчас должны держаться вместе. Так как у нас есть общее прошлое, взаимопонимание должно сохраняться, даже несмотря на политические разногласия.

URL: http://www.vb.kg/369286
Теги:
Алмазбек Атамбаев, президент, культура
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Комментарии
сули мули
08.11.2017, 11:19
Карма: -37
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Плюсов: 153
Минусов: 190
Комментариев: 221

Сталин уничтожал пятую колонну-потенциальных предателей Родины!!! Он был гениальнейшим психологом, четко определявший природу предательства человека. 

      Ушел из жизни не оставив после себя ни вил, ни дач, на машин, а только шинель и обнасившиеся туфли, не пример нашим нынешним чиновникам!

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