В Бишкеке обсуждают сталинские репрессии и их влияние на современность

Сегодня, 8 ноября, в Бишкеке проходит научно-практическая конференция, посвященная жертвам сталинских репрессий 1937-38 годов. Данное мероприятие приурочено к 80-летию тех тяжелых времен.

Конференция проводится под эгидой президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева. Мероприятие организовано в рамках проекта реализации Указа "Об установлении дней истории и памяти народа".

В круглом столе принимают участие около 50 ученых-кыргызоведов. Кроме того, свою лепту вносят политологи и историки, прибывшие из стран Центральной Азии. Участники поделились своими докладами, раскрывая с разных сторон природу тоталитарного режима.

Так, в ходе обсуждения эксперты отметили, что страны, попавшие под репрессии, сейчас должны держаться вместе. Так как у нас есть общее прошлое, взаимопонимание должно сохраняться, даже несмотря на политические разногласия.