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Экс-спикер Чыныбай Турсунбеков зачитал стих о смоге на заседании парламента

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Гулиза Авазова

Экс-спикер Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков зачитал стих о смоге на заседании парламента. Отметим, сегодня парламент рассматривает поправки в законы "Об охране атмосферного воздуха" и "Об экологической экспертизе".

Во время обсуждения законопроекта Турсунбеков взял слово и отметил, что в последнее время увеличивается число граждан, которые страдают болезнями легких и дыхательных путей.

Он отметил, что раньше никто стихи про смог не писал, и затем зачитал депутатам свое стихотворение.

Напомним, 25 октября Чыныбай Турсунбеков заявил о своей отставке с поста спикера парламента, в тот же день Жогорку Кенеш избрал нового - им стал Дастан Джумабеков.

URL: http://www.vb.kg/369288
Теги:
парламент, Чыныбай Турсунбеков
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