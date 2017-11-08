Экс-спикер Чыныбай Турсунбеков зачитал стих о смоге на заседании парламента

Экс-спикер Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков зачитал стих о смоге на заседании парламента. Отметим, сегодня парламент рассматривает поправки в законы "Об охране атмосферного воздуха" и "Об экологической экспертизе".

Во время обсуждения законопроекта Турсунбеков взял слово и отметил, что в последнее время увеличивается число граждан, которые страдают болезнями легких и дыхательных путей.

Он отметил, что раньше никто стихи про смог не писал, и затем зачитал депутатам свое стихотворение.

Напомним, 25 октября Чыныбай Турсунбеков заявил о своей отставке с поста спикера парламента, в тот же день Жогорку Кенеш избрал нового - им стал Дастан Джумабеков.