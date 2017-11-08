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Ученые просят ГКНБ и МВД дать доступ к материалам о раскулаченных гражданах

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Родион Решетов

В 2018 году предложено провести к 80-летию сталинских репрессий ряд специальных мероприятий, посвященных жизни и деятельности политических и государственных деятелей Кыргызстана. Об этом было заявлено сегодня, 8 ноября, в ходе круглого стола, посвященного теме "Жертвы сталинских репрессий".

По словам ученых, молодое поколение должно знать биографию и заслуги таких людей, как Ж.Абдрахманов, Б.Исакеев, К.Тыныстанов, А. Сыдыков и другие. Поэтому предложено провести в школах и вузах ряд мероприятий.

Кроме того, участники конференции обратились к руководству ГКНБ и МВД с просьбой обеспечить открытый доступ для исследователей к архивным и другим материалам, касающимся жертв раскулачивания.

Многие архивные документы уже рассекречены, однако некоторая часть по-прежнему находится под грифом "Секретно". И эти скрытые факты оставляют большие пробелы в общей истории, заявили ученые.

URL: http://www.vb.kg/369289
Теги:
ГКНБ, МВД, наука, архив, СССР
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