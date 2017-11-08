Президент КР дал Генштабу ВС ряд поручений по укреплению внешних рубежей

Алмазбек Атамбаев сегодня, 8 ноября, принял начальника Генерального штаба Вооруженных сил страны Райимберди Дуйшенбиева. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

В ходе встречи глава государства был проинформирован о проводимой работе по укреплению обороноспособности, дальнейшему развитию Вооруженных сил страны и реализации комплекса мер, направленных на улучшение технической оснащенности и социального обеспечения военнослужащих.

Кроме того, Райимберди Дуйшенбиев доложил о проводимой работе по развитию пограничной инфраструктуры и повышению боеготовности подразделений. В частности, он сообщил о завершении строительства двух многоквартирных домов для военнослужащих Государственной пограничной службы КР, а также о подготовке к открытию заставы "Минбулак" в Баткенской области.

В ходе встречи президент Алмазбек Атамбаев дал ряд поручений по укреплению внешних рубежей и усилению обороноспособности государства.