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Президент КР дал Генштабу ВС ряд поручений по укреплению внешних рубежей

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ВБ

Алмазбек Атамбаев сегодня, 8 ноября, принял начальника Генерального штаба Вооруженных сил страны Райимберди Дуйшенбиева. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

В ходе встречи глава государства был проинформирован о проводимой работе по укреплению обороноспособности, дальнейшему развитию Вооруженных сил страны и реализации комплекса мер, направленных на улучшение технической оснащенности и социального обеспечения военнослужащих.

Кроме того, Райимберди Дуйшенбиев доложил о проводимой работе по развитию пограничной инфраструктуры и повышению боеготовности подразделений. В частности, он сообщил о завершении строительства двух многоквартирных домов для военнослужащих Государственной пограничной службы КР, а также о подготовке к открытию заставы "Минбулак" в Баткенской области.

В ходе встречи президент Алмазбек Атамбаев дал ряд поручений по укреплению внешних рубежей и усилению обороноспособности государства.

URL: http://www.vb.kg/369290
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Райимберди Дуйшенбиев, граница
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