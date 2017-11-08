Бабанов болен? Соратники лидера РАЖ скрывают настоящий диагноз

Один из приближенных Омурбека Бабанова и депутат фракции РАЖ Руслан Казакбаев сообщил местным СМИ, что их лидер покинул Кыргызстан не развлечений ради и не потому, что скрывается, а по причине того, что решил поправить здоровье. Чем вдруг занемог проигравший выборы кандидат в президенты, его соратники не распространяются. То есть то, что болезнь пришла к Бабанову вместе с возбуждением на него уголовное дела за разжигание межнациональной розни и попытки дестабилизировать ситуацию в стране, общественности предлагается рассматривать как случайное совпадение.

В современной истории Кыргызстана мы видели много таких "болезненных" политиков, которых начинало лихорадить после перспективы оказаться на нарах, им ставили "страшные" диагнозы: подозрения на рак, сердечные недуги и другие хвори, такие как, например, незаживающие гнойные раны на коленях. Все, кто, по их же словам, были на грани жизни и смерти, после отсидки либо выйдя на свободу по решению суда моментально шли на поправку. Выздоровели все до единого, и они снова рвутся в политику.

Впрочем, чем болен Омурбек Бабанов, его соратники пока не распространяются, они лишь высказывают надежду на то, что их лидер вскоре вернется на родину. И, кстати, этого ждут не только приближенные лидера РАЖ, памятуя о доблестном прибытии в Кыргызстан Садыра Жапарова, анонсированный приезд Бабанова обещает стать небезынтересным событием.

Кто знает, может, олигарха и не будут задерживать сразу, но тогда политику необходимо продемонстрировать справку о том, что ничем серьезным не болен. Поклонники Бабанова испереживались по поводу того, что за недуг сразил кандидата в президенты, и если что-то серьезное, не пора ли подыскивать себе нового кумира, вдруг лет через шесть он и вовсе сдуется. Тем более тревогу вызывает и то, что никто из соратников кандидата в президенты ничего конкретного не может сообщить о дате приезда, в связи с этим возникает вопрос: не прогрессирует ли болезнь?

Между тем отечественные политологи полагают, что вброс о лечении Бабанова за рубежом - это попытка скрыть истинные причины скоропалительного и тайного выезда лидера РАЖ за рубеж. Дело в том, что все больше фактов указывает на то, что к попыткам дестабилизации обстановки в Таласе причастны родственники и приближенные проигравшего выборы кандидата в президенты. По этому поводу в СМИ высказалась политолог Айнура Арзыматова: "Можно сказать, что эти действия направлены против государства. За этим митингом стоит лидер фракции "Республика - Ата-Журт" Омурбек Бабанов. Мы помним, что на дебатах Сооронбай Жээнбеков пообещал Бабанову начать борьбу с коррупцией именно с него. И вот теперь, зная, что выборы позади, итоги подведены, поступают поздравления от президентов разных стран, ничего уже не изменить, Бабанов решил спрятаться за таласцами. Мол, если тронете меня, народ готов выйти на митинг. Здесь требование к президенту принести извинения – всего лишь предлог".

Иначе говоря, в экспертном сообществе мало кто сомневается, что за попытками дестабилизировать обстановку в Кыргызстане непосредственно стоят соратники и родственники Бабанова. А сам он режиссирует этим спектаклем из-за рубежа. Там уголовно преследуемый политик, видимо, чувствует себя в относительной безопасности. Поэтому тем, кого выводят на митинги и призывают выйти на акции протеста, почему во главе колонн недовольных нет их лидера? Более того, сам лидер РАЖ пытается демонстрировать, что ни он сам, ни его приближенные к организации митингов не имеют отношения.

Бабанов просто опасается, что, подогреваемые его окружением, акции протеста действительно могут привести к массовым беспорядкам. При этом в первую очередь пострадают простые люди, которые пойдут на поводу у провокаторов и пиар-технологов бабановского штаба. А они действуют так, словно сознательно загоняя ситуацию к тупиковому варианту, когда силовой вариант останется единственным выходом из нагнетаемой ситуации. В этом окружении политик уже на полпути к намеченной цели, если на митинг в Бишкеке им удастся вывести несколько тысяч человек, беспорядки неизбежны. И пока народ будет рубиться между собой, Бабанов будет "лечиться" за рубежом и наблюдать за тем, чем закончится гражданское противостояние.

Как далеко готов зайти Бабанов в том состоянии, которое явно вызвано не физическим недомоганием, а болезненным проявлением совершенного иного свойства? Напомним, что политики из его ближайшего окружения были задержаны в преддверии выборов за подготовку государственного переворота. Они готовились к вооруженному захвату власти, организовав массовые беспорядки под предлогом фальсификации результатов голосования. Они уже сели и, вероятно, очень не скоро выйдут. Теперь разыгрывается другая карта по схожему сценарию, и на нарах рискуют оказаться новые массовики-затейники. Так что не стоит удивляться, если лечение Бабанова затянется.

И уже не важно, от чего лечится лидер РАЖ за рубежом. Он действительно серьезно болен...