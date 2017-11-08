Адвокат: Обвинение в теракте посольства Китая необоснованно

Адвокат обвиняемых в теракте посольства Китая обратился в дипломатическое ведомство для того, чтобы сравнить их обвинительное заключение с предъявленным сотрудниками ГКНБ. Об этом сегодня, 8 ноября, на пресс-конференции заявил защитник подсудимых Данияр Мамашов.

По его словам, следователи необоснованно предъявили обвинение его подзащитным.

"Никаких пыток со стороны сотрудников правоохранительных органов к моим подзащитным применено не было. Мои подзащитные не считают себя виновными. Мы обратились в посольство Китая в Кыргызстане для того, чтобы сравнить их итоги расследования с тем, которое провели сотрудники ГКНБ. Мои клиенты не доверяют нашим правоохранительным органам. Обвинение в теракте предъявлено необоснованно и незаконно", - сказал Маманов.