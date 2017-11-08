Рабочая группа "Таза Коом" встретилась с компанией Nippon Signal Co., Ltd

Рабочая группа "Таза Коом" встретились с компанией Nippon Signal Co., Ltd и посетила центр цифровой трансформации компании Fujitsu Limited, проведя переговоры по их привлечению к реализации цифровых проектов в Кыргызстане. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

Представители Nippon сообщили о своей заинтересованности в участии в проектах в рамках Национальной программы цифровой трансформации "Таза Коом". Стороны подробно обсудили особенности проекта Smart City.

В свою очередь компания Fujitsu Limited представила последние разработки в области интеллектуальных систем повышения прозрачности финансовой отчётности, а также виртуальной и расширенной реальности, которые могли бы быть применены в Кыргызстане.

Посол Чингиз Айдарбеков с удовлетворением констатировал, что 14 сентября 2017 года на втором кыргызско-японском форуме в Токио по качественной инфраструктуре делегации обсудили широкий спектр сотрудничества, включая программу "Таза Коом". Более того, компания Fujitsu Limited заключила с кыргызской стороной меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству, направленному на реализацию данной программы.

В заключение вышеупомянутые японские компании выразили свое намерение продолжить консультации с кыргызскими партнерами с целью определения и реализации совместных проектов в рамках программы "Таза Коом".