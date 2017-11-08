"Кумтор". Нужно давать возможность инвестору реализовать планы

Достигнутые в сентябре соглашения между правительством Кыргызстана и стратегическим инвестором компаний "Центерра" по разработке золоторудного месторождения "Кумтор" давали возможность республике создать Фонд развития природы и финансировать мероприятия по охране окружающей среды.

Как отмечал премьер Сапар Исаков, вместо 310 тысяч долларов экологических платежей по соглашению 2009 года теперь, согласно достигнутым новым договоренностям, платежи в бюджет будут составлять 3 миллиона долларов. Кроме того, инвесторы "Кумтора" взяли на себя обязательства оказать финансовое содействие в решении вопроса по очистным сооружениям в Иссык-Кульском регионе. Что напрямую связано с защитой экологии одного из главных природных ресурсов страны – озера Иссык-Куль.

Казалось бы, теперь нужно давать возможность инвестору и правительству реализовать совместные планы, в том числе и путем внесения депутатами поправок в Водный кодекс, который давал возможность инвестору дальше разрабатывать месторождения, при этом обеспечивая поддержку эффективных экологических проектов. Но такая конструктивная позиция не устроила отдельных общественных деятелей, которые решили напомнить о себе громкими заявлениями в адрес горнорудной отрасли.

Вновь в медиапространстве замелькал со своими громкими заявлениями общественный деятель и один из авторов законопроекта по национализации "Кумтора" Ишенбай Кадырбеков. Несколько лет назад специалист в области строительства чудесным образом превратился одновременно в продвинутого специалиста по вопросам управления предприятиями горнодобывающей отрасли и экологии в сфере ледников. Подготовленный Кадырбековым законопроект по национализации не нашел не только поддержки в Жогорку Кенеше, но также резкой критике его подвергли и представители МСУ и общественных организаций в самой Иссык-Кульской области. По оценкам большинства экспертов, основой законопроекта стал популизм, который был направлен не только против добросовестного инвестора "Кумтора", но и в целом против развития стратегической отрасли страны. Даже непримиримые критики канадской компании не поддержали эту инициативу. Теперь Кадырбеков вновь выдает страшилки на тему, что разработчики "Кумтора" угрожают чуть ли не всем ледникам страны. К сожалению, ряд представителей НПО, которые, видимо, еще не отошли от предвыборных баталий, тоже решили попиариться на теме ледников в контексте "Кумтора", заявляя о пикетах возле парламента. То, что "Кумтор" - главная козырная карта политических игр, практика доказывала регулярно. Но кроме месторождения общественные глашатаи не хотят выслушивать мнения профессионалов, которые на протяжении последних 3 лет дают объективную оценку ситуации, исходя из своего опыта.

Так, директор Института водных проблем и гидроэнергетики НАН КР Дюшен Маматканов не раз заявлял, что таяния ледников происходят в Кыргызстане еще с прошлого века.

"Если в нашей республике было где-то около 8 тысяч ледников, то начиная с 1970 года прошлого века их количество сократилось на 2 тысячи. К слову, наш институт постоянно ведет наблюдение, в том числе за ледниками Иссык-Кульской котловины, есть стационар – Тянь-Шаньский высокогорный научный центр, он непосредственно занимается ледниками, уровнем озера Иссык-Куль, уровень воды ведь тоже зависит от таяния ледников. Могу сказать, что на Кунгей-Ала-Тоо за последние 20-30 лет мы потеряли более 30 процентов ледников. Нижних уже практически нет. Еще за 20 лет мы потеряем 70 процентов", – отмечает ученый

Он однозначно убежден, что данных об особых потерях ледников именно в связи с деятельностью человека или инвесторов в горнорудной отрасли нет.

В 2015 году был проведен специально для журналистов брифинг на тему ледников, где Дюшен Маматканов и его коллеги отмечали, что особо на экологию Иссык-Куля "Кумтор" не влияет. Более того, канадские инвесторы выделяют деньги на то, чтобы проводились научные работы по мониторингу ледников вблизи месторождения. Также разработка "Кумтора" не оказывает никакого влияния и на реку Нарын. Просто отдельные политики придумывают причины, чтобы давить на инвесторов. Вместо этого парламентским политикам надо заботиться о вопросах эффективного использования водных ресурсов страны. В этом направлении нужны законодательные решения, чтобы Кыргызстан мог рационально использовать эти стратегические ресурсы. Но вместо этого придумывают искусственные причины, чтобы беспокоить население. Кстати, Кыргызстан-то свои ледники особо и не использует. Орошаемых земель рядом нет, а талая вода уходит в соседние государства, причем абсолютно безвозмездно. В прошлом составе парламента группа депутатов решила сделать крайними за все проблемы, связанные с сохранением ледников, разработчиков золоторудного месторождения "Кумтор". По мнению уже экс-нардепов, именно "Кумтор" должен нести ответственность за таяние ледников как вблизи месторождения, так и по всей Иссык-Кульской области. Правда, конкретных доказательств этим заявлениям в прошлом составе ЖК так и не было представлено.

Комментируя текущую ситуацию вокруг ледникового вопроса, доктор экономических наук Асылбек Аюпов высказал мнение, что когда в парламенте, как только возникает рассмотрение законопроектов, связанных с природой, то моментально появляются общественные защитники экологии, которые сосредотачиваются только на разработке "Кумтора".

"Ледники имеют особенности и таять, и восстанавливаться, это природные процессы. Но, к сожалению, у нас уже давно отдельные политические группы назначали виновным за все экологические проблемы Кыргызстана инвесторов горнодобывающей отрасли, и в первую очередь разработчиков "Кумтора". Борцы с инвесторами прекрасно понимают, что любая горнорудная деятельность подразумевает внедрение в природу. Но как можно вести разработку золоторудного месторождения в условиях высокогорья и не затронуть ледник? Такого не бывает. Даже самые современные технологии не способны на это. Поэтому добыча золота и других полезных ископаемых имеют такую специфику. Если во главу угла ставить лишь вопросы экологии, то надо вообще все оставить в первозданном виде, искоренить горную отрасль в целом, как наносящую ущерб, и любоваться горами. Но те, кто кричат об этом с "высоких трибун" и в СМИ, пусть свои претензии подкрепляют альтернативными методами развития экономики и пополнения госбюджета. В этой связи заявление так называемых борцов за экологию с очередными требованиями запретить разработку месторождения или свалить на инвесторов всю ответственность за экологическое состояние ледников - ничем не обоснованный популизм.

Именно популизм наносит реальный ущерб нашей горной добыче и отрицательно влияет на инвестиционный климат. А ведь именно за счет получения средств от "Кумтора" правительство имеет возможность решать ключевые социальные проблемы, выплачивать и увеличивать зарплаты бюджетным работникам и пенсии. Нужно наконец понять, что альтернативы "Кумтору" сейчас в решении этих важных для народа вопрос нет, как и нет других источников поступления в бюджет такого объема средств. Кроме того, "Кумтор" выделял раньше и продолжает наращивать объемы финансирования на решение острейших экологических вопросов нашей страны. Поэтому "Кумтор" надо беречь как зеницу ока и создавать все необходимые условия для его нормальной работы", - подытожил эксперт.

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