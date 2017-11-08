Погода
$ 69.56 - 69.76
€ 80.72 - 81.22

В парламенте хотят продлить срок годности ОРТ на 2 года для призывников

214  1
Гулиза Авазова

Сегодня, 8 ноября, в Жогорку Кенеше рассмотрели поправки в Закон "О статусе военнослужащих". Инициаторами законопроекта являются депутаты Абдувахап Нурбаев и Жанар Акаев.

По данным Нурбаева, поправки касаются части образования. Предлагается продлить срок действительности до 2 лет результатов общереспубликанского тестирования, сданных лицом до прохождения им срочной военной службы.

Как уточняется в справке-обосновании, в последнее время военнослужащие после прохождения службы встречаются со сложностями. Если они хотят поступить в высшее учебное заведение, то там принимают по результатам общереспубликанского тестирования. А результаты общереспубликанского тестирования годны в течение года. И из-за того, что они не смогли поступить, молодые люди уезжают за границу в поисках работы.

Проект закона разработан в целях стимулирования солдат, обеспечивающих безопасность страны и защищающих границы, исполнять свои воинские обязанности с большей отдачей и в целях исключения ненужных и не работающих на практике норм.

После обсуждения депутаты отправили законопроект на голосование.

URL: http://www.vb.kg/369297
Теги:
военная служба, закон, парламент
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
Дениз
08.11.2017, 15:33

В БРУ приняли несколько студентов с низким ОРТ, поговорили с Министерством и им "сделали" документы. Одному не сделали, так как его родители не смогли дать им шапку. Через год он должен был снова сдавать ОРТ, а он все забыл и не прошел тест. Человек потерял год и все свои надежды на высшее образование. Пошел работать грузчиком. Вот так судьбы ломаются. 

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  