В парламенте хотят продлить срок годности ОРТ на 2 года для призывников

Сегодня, 8 ноября, в Жогорку Кенеше рассмотрели поправки в Закон "О статусе военнослужащих". Инициаторами законопроекта являются депутаты Абдувахап Нурбаев и Жанар Акаев.

По данным Нурбаева, поправки касаются части образования. Предлагается продлить срок действительности до 2 лет результатов общереспубликанского тестирования, сданных лицом до прохождения им срочной военной службы.

Как уточняется в справке-обосновании, в последнее время военнослужащие после прохождения службы встречаются со сложностями. Если они хотят поступить в высшее учебное заведение, то там принимают по результатам общереспубликанского тестирования. А результаты общереспубликанского тестирования годны в течение года. И из-за того, что они не смогли поступить, молодые люди уезжают за границу в поисках работы.

Проект закона разработан в целях стимулирования солдат, обеспечивающих безопасность страны и защищающих границы, исполнять свои воинские обязанности с большей отдачей и в целях исключения ненужных и не работающих на практике норм.

После обсуждения депутаты отправили законопроект на голосование.