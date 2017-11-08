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Нашумевший закон о разработке месторождений на ледниках обсудят в пятницу

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Гулиза Авазова

Сегодня, 8 ноября, на заседании Жогорку Кенеша депутат Талант Мамытов предложил коллегам выйти к митингующим у здании парламента и заслушать их.

Отметим, утром у здания Жогорку Кенеша прошел митинг противников поправок к Водному кодексу. На акцию пришли около 40 человек. Они требуют от парламента и президента не принимать поправки в Водный кодекс, который позволит в некоторых случаях разработку месторождений на ледниках. В случае принятия поправок "Центерра" сможет вести полноценную работу в районах ледников Давыдова и Лысый.

Затем выступил глава комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию Айтмамат Назаров, который отметил, уже провели переговоры с представителями митингующих.

Он добавил, что в пятницу, 10 ноября, данный вопрос будет рассмотрен на круглом столе с участием митингующих, членов правительства, депутатов, а также международных и общественных организаций.

Отметим, действующая редакция запрещает вести деятельность с использованием угля, золы, масел и других веществ, которая ускоряет таяние ледников.

URL: http://www.vb.kg/369298
Теги:
Centerra Gold Inc., золото, парламент
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