Рустамов: Пока не подтверждена информация о выбросах завода "Джунда"

Сегодня, 8 ноября, на заседании Жогорку Кенеша депутат Бакирдин Субанбеков поинтересовался у главы госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Абдыкалыка Рустамова, каким образом проверяются нормы выбросов нефтеперерабатывающего завода "Джунда".

Парламентарий отметил, что в Кара-Балте, где расположен НПЗ, вместе с дымом выходят химические вещества выше нормы. И добавил, что жители Новониколаевского округа обратились с официальным письмом, где говорится о том, что после 12 ночи из-за выбросов "сильно воняет и пахнет плохо".

Главный эколог страны ответил, что пока не подтверждена информация о выбросах, но когда такой сигнал поступает, агентство ведет работу совместно с Госэкотехинспекцией, так как у него нет полномочий контроля. "Агентство хоть ночью готово выехать на проверку, если будет предписание на внеплановую проверку от Госэкотехинспекции", - добавил он.

Отметим, сегодня парламент рассмотрел поправки в законы "Об охране атмосферного воздуха" и "Об экологической экспертизе".