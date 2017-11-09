Суицид 17-летней девочки в Петровке. Родные подозревают доведение до смерти

В редакцию "ВБ" обратилась тетя повесившейся 17-летней Айдай, студентки пищевого техникума. Женщина рассказала, что ее племянница покончила жизнь самоубийством после того, как один из ее приятелей выложил в группу WhatsApp видео, где он уговаривает девочку заняться сексом в извращенном виде.

"Айдай училась в школе села Петровка Чуйской области. Она повесилась дома за несколько дней до своего совершеннолетия. Для моей племянницы 10-11-й классы очень тяжело дались. После того как повесился ее друг, она пошла к психологу Ольге Галушко. Айдай рассказала ей о том, что ее изнасиловали, просила никому ничего не говорить. Она почти жила с ней. За день до трагедии ее друг снял видео, которое выложил в общую группу WhatsApp. Видимо, это стало последней каплей для нее", - рассказала родственница погибшей.

С ее слов, сверстники постоянно издевались над Айдай.

"Девочку гнобили, обзывали и всячески унижали. Моя старшая сестра ходила в школу, просила классного руководителя поговорить с детьми, но никакого разговора не было", - поделилась женщина.

Она отметила, что девочка воспитывалась у бабушки. Мама Айдай оставила ее, когда той было всего полтора года.

"После того как мама Айдай ушла, мы ее оставили у себя. Ей тогда было 1,5 года. Девочка выросла слабенькой, у нее были проблемы со здоровьем - плохое зрение, проблемы с почками. Училась Айдай хорошо. Когда узнали, что ее обижают, хотели перевести в другую школу, однако та отказалась, сказав, что доучится в этой школе. Она любила своих одноклассников, но не могла постоять за себя", - говорит тетя девочки.

Погибшая не оставила никакой записки, но перед смертью общалась с психологом, которая жила неподалеку.

"Девочка сообщила Ольге о том, что ее изнасиловали, но просила никому ничего не говорить. Пригрозила тем, что если бабушка и папа узнают, она покончит с собой. И вот за день до трагедии мальчик, ее друг, выкладывает видео в WhatsApp, оно мгновенно распространилось, все стали смеяться над Айдай, обзывать ее. Видео пришло и к отцу девочки. Я обвиняю того мальчика в том, что выложенное видео спровоцировало суицид", - заявила родственница девочки.

На том самом видео слышно, как девочку уговаривают сказать, что она "сделает минет" его другу. Мужской голос спрашивает, сделает ли она его, если тот попросит. Айдай отвечает, что ее "итак считают шлюхой" и "что скажут другие". Девочка просит прекратить видеозапись, но собеседник не прерывает видео и просит сказать "да".

В свою очередь волонтер ОФ "Лига защитников прав ребенка" Ольга Галушко рассказала, что с Айдай она познакомилась около двух лет назад после суицида другого школьника этой же Петровской школы - Алексея Быкова.

"После того как Айдай увидела сюжет в интернете, она обратилась ко мне. Девочка рассказала, что ее изнасиловали мальчики восьмого класса. Она хотела, чтобы тех мальчиков наказали. Я сказала, что должна рассказать родителям, но Айдай ответила, что не хочет говорить отцу. Девочка опасалась, что не сможет выйти замуж, так как уже не девственница. Я рассказала об инциденте тете девочки, но родственники не предприняли никаких мер, поскольку боялись ее потерять. Мальчик, распространивший видео, был ее близким другом. Она не ожидала такого, но последней каплей стало то, что видео прислали отцу", - сказала Галушко.

Директор школы села Петровка в разговоре с "ВБ" отметила, что в настоящий момент проводятся следственные мероприятия, но администрация учебного заведения снимает с себя ответственность за произошедшее. Она пояснила, что никаких заявлений от родителей или самой девочки в школу не поступало.

"Девочка окончила 11-й класс, на момент смерти являлась студенткой пищевого техникума. Училась средне, была спокойной. Никаких проблем с одноклассниками у нее не было. Это очередная клевета со стороны Ольги Галушко (психолога девочки. - Прим. vb.kg). Она ненавидит нас лютой ненавистью. В чем причина этого, мы не знаем. Родственники ни разу никому не звонили, в том числе и мне, как директору. Не было никаких заявлений. На родительские собрания ходили бабушка и отец. Тетя, которая обратилась в СМИ, вообще в школе даже не была. Это чистый вымысел. Единственная жалоба к завучу поступила устно, когда девочка уже окончила 11-й класс - в октябре она пришла и попросила поговорить с другой девочкой, которая ее обозвала. Завуч и поговорила. Зачем перекладывать свою боль на других за то, что взрослые не досмотрели? Дружный класс был, она со всеми дружила", - прокомментировала директор.

Касаясь того самого видео, она пояснила, что запись не доказывает того, что мужской голос принадлежит именно тому ученику 11-го класса, который якобы и распространил видео.