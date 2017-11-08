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В г. Оше двое собутыльников чуть не изнасиловали своего 57-летнего друга

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Родион Решетов

В городе Оше по подозрению в совершении преступления по статье 130 ("Попытка изнасилования") УК КР задержан подозреваемый - 46-летний мужчина. А его подельник до сих пор находится на свободе. Об этом "ВБ" сообщили в пресс-службе УВД города Оша.

В милиции отметили, что инцидент произошел ночью 27 июля этого года. Трое мужчин распивали алкогольные напитки. Как вдруг у двоих собутыльников появился "нетрадиционный" интерес к своему третьему приятелю. Однако между ними в итоге возник конфликт.

В УВД отметили, что двое подозреваемых пытались изнасиловать своего же друга. Впрочем, им это не удалось. В результате пострадавший обратился за правосудием в органы внутренних дел.

По данному делу 18 октября был задержан подозреваемый, несостоявшийся насильник. Розыск второго по-прежнему ведется, но, скорее всего, он будет задержан на днях, отметили в милиции.

"Они вместе употребляли алкоголь. Затем между тремя мужчинами произошел конфликт. После чего двое мужчин стали проявлять сексуальную активность и приставать к третьему. Однако прямого изнасилования не было. Тем не менее пострадавший написал заявление в милицию", - рассказали в пресс-службе УВД города Оша.

URL: http://www.vb.kg/369303
Теги:
изнасилование, Ош, УВД
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Комментарии
Ддт
08.11.2017, 14:44

Эх.....старый добрый Юг !!!

Ни чем удивить уже не сможет ...

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789
08.11.2017, 14:46

деградация народа и этноса..ишаки закончились..их перерезали и отправили в китай..в замороженном виде это мясо едет снова к нам..теперь вот за мужиков взялись..

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Наблюдатель
08.11.2017, 15:01

Во нравы! Раньше насиловали детей, сейчас мужиков. Вроде это уже не первый случай. Куда катится общество? Вообще откуда у нас появилась эта волна насилие. Извиняюсь @#!$* всех кто движется. Я не удивлюсь, что скоро появятся такие заголовки. В Бишкеке мужчина изнасиловал собаку своего соседа. 

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Эрик
08.11.2017, 16:29

Ддт

Эх.....старый добрый Юг !!!

Ни чем удивить уже не сможет ... видно домашних животных уже не осталось!

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Кыргыз с USA
08.11.2017, 17:09

А где был Ишак ?

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