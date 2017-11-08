В г. Оше двое собутыльников чуть не изнасиловали своего 57-летнего друга

В городе Оше по подозрению в совершении преступления по статье 130 ("Попытка изнасилования") УК КР задержан подозреваемый - 46-летний мужчина. А его подельник до сих пор находится на свободе. Об этом "ВБ" сообщили в пресс-службе УВД города Оша.

В милиции отметили, что инцидент произошел ночью 27 июля этого года. Трое мужчин распивали алкогольные напитки. Как вдруг у двоих собутыльников появился "нетрадиционный" интерес к своему третьему приятелю. Однако между ними в итоге возник конфликт.

В УВД отметили, что двое подозреваемых пытались изнасиловать своего же друга. Впрочем, им это не удалось. В результате пострадавший обратился за правосудием в органы внутренних дел.

По данному делу 18 октября был задержан подозреваемый, несостоявшийся насильник. Розыск второго по-прежнему ведется, но, скорее всего, он будет задержан на днях, отметили в милиции.

"Они вместе употребляли алкоголь. Затем между тремя мужчинами произошел конфликт. После чего двое мужчин стали проявлять сексуальную активность и приставать к третьему. Однако прямого изнасилования не было. Тем не менее пострадавший написал заявление в милицию", - рассказали в пресс-службе УВД города Оша.