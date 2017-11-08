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Жээнбеков о вопросах с границей: Текущие проблемы носят временный характер

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ВБ

Избранный президент Сооронбай Жээнбеков уверен в позитивном исходе проблемы на границе с Казахстаном. Об этом он заявил в интервью РИА "Новости".

"Кыргызско-казахские отношения основаны на общности истории, культуры, духовных ценностей, добрососедства и братства. Текущие проблемы носят временный характер, тем более, что стороны провели ряд переговоров по их урегулированию. Уверен, в скором времени все имеющиеся вопросы будут сняты", - цитирует агентство Жээнбеков.

Напомним, что проблемы с пропуском через КПП начались 10 октября. Погранслужба Казахстана объявила, что КПП переведены на усиленный режим работы в связи предстоящими президентскими выборами в КР, но позже сослалась на борьбу с контрабандой. На негативные последствия ограничения для кыргызского бизнеса жаловались и местные предприниматели. Между тем Казахстан ввел запрет на ввоз молочной продукции пяти предприятий.

Вскоре Минэкономики Кыргызстана обратилось в ЕЭК и ВТО для урегулирования ситуации. По итогам переговоров 18 октября в Астане барьеры были частично сняты, хотя ограничения на грузоперевозки все же остались.

По итогам переговоров 18 октября в Астане барьеры были частично сняты, хотя ограничения на грузоперевозки все же остались. Вторая попытка урегулировать ситуацию во время заседания в Ереване также провалилась. РК обвинил КР в слабом администрировании и пропуске контрабанды из Китая. Правительство КР назвало обвинения необоснованными.

URL: http://www.vb.kg/369304
Теги:
Казахстан, Сооронбай Жээнбеков
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Комментарии
Анти
08.11.2017, 14:50

Нечего не рашая и не делая Кудай кааласа деп 6жыл журот.

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