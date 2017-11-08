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Ждите пересмену. Сонный врач отказался принять поступившую пациентку

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Родион Решетов

В столичной больнице врач отказался принять пожилую пациентку, сославшись на конец смены. О возмутительном инциденте "ВБ" рассказали родственники пациентки.

Инцидент произошел сегодня, 8 ноября, в БНИЦТиО.

Примерно в 4 утра 65-летней Эркин Шаршенбаевой стало плохо. Первое время женщина пыталась справиться с помощью обезболивающих, но боли в области спины не проходили. Тогда родственники пожилой женщины вызвали "скорую".

"Я два дня не могу ходить, у меня защемление нерва. Возможно, на боли повлияла старая травма. Боль не проходила, и врач подумал, что, возможно, где-то травма или трещина. Поэтому нужно было пройти обследование в больнице. Я долго терпела, думала, что пройдет само, обезболивающие приняла, но не помогало. Потом уже в 4 утра вызвали "скорую". Я рентген показала врачу "скорой", там был подвывих четвертого позвонка. Он мне укол обезболивающий сделал, но мне не помогло", - рассказала женщина.

"Скорая" отвезла ее в БНИЦТиО, бывшую городскую больницу №4 для полного обследования. Но вместо медицинской помощи и профессионального отношения ее ждало безразличие персонала больницы.

Заспанный врач приемного отделения отказался принимать и осмотреть пациентку, объяснив это тем, что его смена закончилась и поступившая должна ждать пересмену.

"Врач, который должен был ее осмотреть, спал. Его сначала будили минут 15-20, потом он встал с таким недовольным лицом и сказал, что его смена закончилась и он осматривать никого не будет. Сказал: "Сейчас будет пересмена, вот к ним и обращайтесь", - рассказал внук пациентки Илияс Мадемилов.

Несмотря на пенсионный возраст, Эркин Шаршенбаева продолжает работать в школе учителем, и подобное отношение врачей ее шокировало. В итоге "скорая" вынуждена была отвезти ее домой, где к ней вызвали участкового врача.

Родственники успели только сфотографировать врача, который отказался осматривать пациентку. Возможно, он не является врачом, однако пациентку направили именно к нему. Разумеется, все можно понять: он отработал ночную смену и у него действительно нет сил. Однако отказывать в помощи тем, кто едва сдерживает боль, и уходить - не является показателем профессионализма.

Родственники пожилой женщины задаются вопросом: а зачем давать клятву Гиппократа, если не выполнять ее?

URL: http://www.vb.kg/369305
Теги:
пожилые люди, халатность, скорая помощь
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Комментарии
Кыргыз
08.11.2017, 15:42

Уволить!!!!!!!!!Полный беспредел в здравоохранении!!!Чем Минздрав занимается??Существует ли вообще??

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Нурик
08.11.2017, 16:38

Наверно этому врачу нужно было дать деньги чтобы он очухнулся и осмотрел пациентку. Никому не секрет что врачи срубают от больных бешенные деньги за свою работу! Наши чиновники везде кричат что борются с коррупцией, а коррупция только цветет и цветет. Сами подумайте коррупция начинается даже тогда, когда человек еще не родился! Если женщина забеременела идет гиекологу дает деньги чтобы она смотрела за ней до родов, при родах дает деньги акушеру чтобы она принимала роды без никаких проблем, если не даст то ее никто не будет смотреть, относятся к ней как скоту! Через 2-3года идет к заведующему детсада и дает ей деньги чтобы она приняла ее ребенка в садик, потом директору школу, потом ректору ВУЗа, потом руководителю какой нибудь организации чтобы тот устроил ее сына на работу. Вот оно наша РЕАЛЬНОСТЬ!!! И как в таких реальностях этот ЧЕЛОВЕК будет работать и жить честно и чисто, если его САМОГО от рождения до конца его жизни сопровождает КОРРУПЦИЯ!

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Маке
08.11.2017, 17:15

Это СТАБИЛЬНОСТЬ !!!

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