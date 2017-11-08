Ждите пересмену. Сонный врач отказался принять поступившую пациентку

В столичной больнице врач отказался принять пожилую пациентку, сославшись на конец смены. О возмутительном инциденте "ВБ" рассказали родственники пациентки.

Инцидент произошел сегодня, 8 ноября, в БНИЦТиО.

Примерно в 4 утра 65-летней Эркин Шаршенбаевой стало плохо. Первое время женщина пыталась справиться с помощью обезболивающих, но боли в области спины не проходили. Тогда родственники пожилой женщины вызвали "скорую".

"Я два дня не могу ходить, у меня защемление нерва. Возможно, на боли повлияла старая травма. Боль не проходила, и врач подумал, что, возможно, где-то травма или трещина. Поэтому нужно было пройти обследование в больнице. Я долго терпела, думала, что пройдет само, обезболивающие приняла, но не помогало. Потом уже в 4 утра вызвали "скорую". Я рентген показала врачу "скорой", там был подвывих четвертого позвонка. Он мне укол обезболивающий сделал, но мне не помогло", - рассказала женщина.

"Скорая" отвезла ее в БНИЦТиО, бывшую городскую больницу №4 для полного обследования. Но вместо медицинской помощи и профессионального отношения ее ждало безразличие персонала больницы.

Заспанный врач приемного отделения отказался принимать и осмотреть пациентку, объяснив это тем, что его смена закончилась и поступившая должна ждать пересмену.

"Врач, который должен был ее осмотреть, спал. Его сначала будили минут 15-20, потом он встал с таким недовольным лицом и сказал, что его смена закончилась и он осматривать никого не будет. Сказал: "Сейчас будет пересмена, вот к ним и обращайтесь", - рассказал внук пациентки Илияс Мадемилов.

Несмотря на пенсионный возраст, Эркин Шаршенбаева продолжает работать в школе учителем, и подобное отношение врачей ее шокировало. В итоге "скорая" вынуждена была отвезти ее домой, где к ней вызвали участкового врача.

Родственники успели только сфотографировать врача, который отказался осматривать пациентку. Возможно, он не является врачом, однако пациентку направили именно к нему. Разумеется, все можно понять: он отработал ночную смену и у него действительно нет сил. Однако отказывать в помощи тем, кто едва сдерживает боль, и уходить - не является показателем профессионализма.

Родственники пожилой женщины задаются вопросом: а зачем давать клятву Гиппократа, если не выполнять ее?