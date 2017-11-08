Таласцы назначили дату курултая. Намечается съезд экологов и лингвистов

В план проведения предстоящего курултая, который анонсировался и подогревался митингами, за время праздников внесены серьезные коррективы. Таласцы отказались от затеи ехать в Бишкек и проведут съезд у себя на родине 18 ноября. Некоторые изменения претерпела и повестка дня, откуда исключено обсуждение вопроса о ситуации на кыргызско-казахской границе. Таким образом, намечаемое мероприятие, по всей видимости, станет первым в истории слетом экологов и лингвистов.

Состав участников намечаемого мероприятия пока неизвестен, организаторы лишь сообщили, что намерены пригласить депутатов Жогорку Кенеша, общественных деятелей и чиновников от исполнительной власти. Но самое важное то, что главной темой курултая таласцев теперь станет проблема ледников. Такая трансформация произошла в свете рассматриваемых в Жогорку Кенеше поправок в "Водный кодекс". Проект достаточно спорный, так как им предусматривается возможное отступление от жестких экологических требований и природоохранного законодательства. В случае принятия и вступления в силу предлагаемых законодательных норм, власти будут наделены правом в исключительных случаях разрешать горнодобывающим компаниям разработку полезных ископаемых в непосредственной близости от ледников.

Проблема действительно серьезная, однако при чем здесь курултай в Таласе? Подобные вопросы необходимо рассматривать с привлечением ученых и авторитетных экспертов по экологическим проблемам. Только тогда это мероприятие будет иметь реальный вес и значение для общества, а не будет походить на местечковый проплаченный междусобойчик с политическим подтекстом. Впрочем, специалисты-экологи, представители, общественные деятели и остальные заинтересованные лица обсудят вопросы сохранения ледников и инициативы, внесенные в парламент гораздо раньше. Эта проблематика будет затронута на круглом столе в Бишкеке уже 10 ноября. Оценки и мнения авторитетных экспертов будут высказаны и обобщены значительно раньше, чем состоится курултай в Таласе.

Но как бы ни пытались сейчас маскироваться организаторы предстоящего съезда, скрыть очевидного им не удается. Они переиначивают повестку дня, меняют место проведения мероприятия, а бабановские уши за ними все равно торчат. Планируется, что на курултае его участники вновь призовут президента Атамбаева принести им извинения за, как они сами считают, некорректное сравнение. Хотя по этому поводу уже неоднократно высказались и чиновники, и авторитетные аксакалы. Никто таласцев не обижал, а с предателями сравнили только тех, кто провоцировал массовые беспорядки, не считаясь с волей большинства граждан Кыргызстана, избравших новым президентом КР не Бабанова.

"На митинге в основном были молодые парни спортивного телосложения и, по-видимому, абсолютно некультурные. Митингующим надо покаяться, что они отказались слушать предсмертные слова Манаса, а не переводить стрелки на все население Таласа, которое, как мы знаем, богато на творческих и талантливых личностей.

Эпос "Манас" - священный для кыргызского народа.

Для мусульман самое священное – Коран. И если бы имам области зачитывал им суры из Корана и его освистали митингующие, их бы посчитали немусульманами, не уважающими свою религию, не правда ли?

Не захотели слушать "Манас" только потомки Абыке-Көбөша. И президент был прав, сказав о поступке участников митинга. Бабановцы должны сделать правильные выводы из этого и не будоражить народ, уводя тему дискуссии в другое русло", - с таким заявлением глава администрации президента Алмаз Усенов выступил сразу после того, как в Таласе начались первые провокации.

Таким образом, на курултай в Талас нужно приглашать не только экологов, знающих, как сохранить ледники, но и манасоведов и, возможно, даже лингвистов. Главное, чтобы съезд прошел конструктивно и продуктивно, если, конечно, это кому-нибудь нужно. Хотя, как показывает практика, подобные сходки нередко используются в политических целях, и балом на таких мероприятиях правят ОБОН и провокаторы. Все зависит о целей и задач, которые ставит заказчик.