Министр иностранных дел КР наградил ведомственной медалью коллегу из РУз

Сегодня, 8 ноября, в городе Ташкенте в ходе рабочего визита министра иностранных дел КР Эрлана Абдылдаева прошла двусторонняя встреча с главой внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазизом Камиловым. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

Между дипломатами состоялся обмен мнениями по всему комплексу вопросов кыргызско-узбекского сотрудничества, в том числе по описанию оставшихся участков государственной границы, водно-энергетическом, торгово-экономическом, транспортном и культурно-гуманитарном сотрудничестве.

По итогам встречи состоялось награждение министра иностранных дел РУз А.Камилова ведомственной медалью МИД КР "За укрепление международного сотрудничества" за заслуги в деле развития кыргызско-узбекского сотрудничества.