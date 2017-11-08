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Министр иностранных дел КР наградил ведомственной медалью коллегу из РУз

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ВБ

Сегодня, 8 ноября, в городе Ташкенте в ходе рабочего визита министра иностранных дел КР Эрлана Абдылдаева прошла двусторонняя встреча с главой внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазизом Камиловым. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

Между дипломатами состоялся обмен мнениями по всему комплексу вопросов кыргызско-узбекского сотрудничества, в том числе по описанию оставшихся участков государственной границы, водно-энергетическом, торгово-экономическом, транспортном и культурно-гуманитарном сотрудничестве.

По итогам встречи состоялось награждение министра иностранных дел РУз А.Камилова ведомственной медалью МИД КР "За укрепление международного сотрудничества" за заслуги в деле развития кыргызско-узбекского сотрудничества.

URL: http://www.vb.kg/369307
Теги:
МИД, награда, Узбекистан, Эрлан Абдылдаев
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