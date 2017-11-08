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Российские работодатели задолжали кыргызским мигрантам 73 млн рублей

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ВБ

Российские работодатели не выплатили трудовым мигрантам из КР зарплату - около 73 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной миграционной службы.

В представительство ведомства с 4 января по 3 ноября текущего года поступило 576 обращений по невыплате заработной платы от двух тысяч граждан на сумму 91 млн 158,3 тыс. рублей. Из них при содействии представительства выплачены 34 млн 94,5 тыс. рублей.

Было проведено 476 выездов, проконсультировано более 6 тысяч граждан КР по вопросам миграционного законодательства РФ, направлены 353 письма в прокуратуру, в Следственный комитет РФ, МВД и инспекцию труда города Москвы по невыплате заработной платы на сумму 73 млн 654 тыс. рублей (сумма рассчитана с учетом повторно направленных заявлений в СК РФ).

Проведены 22 выезда в отделы полиции по обращениям 122 граждан КР.

URL: http://www.vb.kg/369308
Теги:
зарплата, Россия, соотечественники, трудовая миграция
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