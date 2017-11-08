Деньги деткам. Какие пособия на детей стоит ждать с нового года

С 1 января 2018 года Министерством социального развития предусмотрены новые пособия для детей. Денежные компенсации будут получать все дети до 16 лет, но суммы выплат буду разные. Тем не менее такие выплаты, несомненно, не будут лишними для родителей. О предстоящих новшествах "ВБ" рассказала начальник управления государственных пособий и денежных компенсаций Министерства труда и социального развития Жыпыра Рысбекова.

Новый вид государственных пособий уже одобрен Жогорку Кенешем и подписан президентом.

"Новый закон подразумевает, что пособия будут выплачиваться всем детям, которые родятся с 1 января 2018 года. Пособий будет несколько. Первый вид - это "Суюнчу", он будет выдаваться всем детям при рождении. Второй вид пособия будет выдаваться от рождения до 3-х лет. Его также будут получать все дети, независимо от доходов и семейных обстоятельств. Третий вид пособий предназначен для многодетных семей и будет выдаваться начиная с 3-го ребенка до 16 лет. Кроме того, пособия будут получать тройняшки от рождения до 16 лет", - рассказывает Жыпара Рысбекова.

Стоит отметить, что и до сегодняшнего дня были пособия, но необходимо было собрать множество документов и вся ситуация превращалась в бюрократический лабиринт. Для новых пособий не будут требоваться множество справок. Достаточно свидетельства о рождении ребенка, паспорта родителей и справки с места жительства. Семьи смогут обращаться по месту фактического проживания, так как не будет привязки к прописке. Начальник управления государственных пособий также отметила, что главное - вся документация минимизирована, и пособия будут выплачиваться через банки и через почтовые отделения в тех районах, где нет терминалов и банков.

Кто и сколько будет получать

Каждый вид пособия будет иметь свою сумму выплат. За рождение ребенка семья будет получать 4000 сомов. То есть, если родится, например, три ребенка, то семья получит "суюнчу" в 12 тысяч сомов. Дети до трех лет будут получать 700 сомов ежемесячно. С третьего ребенка семьи будут получать по 500 сомов каждый месяц.

"Суюнчу" - это первая помощь от государства. Эти деньги будут полезны, например для выписки из роддома или для первых необходимых вещей ребенку. Второй вид пособия - "Поддержка матери и ребенка в первые годы развития". Исследования показали, что в период раннего развития семье необходимы денежные вложения. Третий вид - "Поддержка многодетных семей", так как, по данным Нацстаткома, после рождения третьего ребенка семьи подвержены риску попасть в бедность. К сожалению, в настоящий момент государство не может поддерживать население на уровне прожиточного минимума, так как часть трудоспособного населения работает в теневой экономике. Многие находятся в неформальной занятости и трудовой миграции", - делится Рысбекова.

Стоит отметить, за последнее время это не первое увеличение выплат по пособиям. Не так давно пенсионеры получили прибавку на 520 сомов.