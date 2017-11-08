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Верховный представитель ЕС Федерика Могерини посетит Кыргызстан

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ВБ

9 ноября с рабочим визитом в Кыргызскую Республику прибывает Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

В ходе визита Ф. Могерини в г. Бишкек запланированы двусторонние встречи с главой Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым, избранным президентом КР Сооронбаем Жээнбековым и премьер-министром КР Сапаром Исаковым.

Во время встреч будут обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы дальнейшего взаимодействия Кыргызской Республики с Европейским союзом.

URL: http://www.vb.kg/369312
Теги:
Европейский союз
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