Роман кыргызского писателя Султана Раева вошел в финал конкурса в Швеции

Роман писателя Султана Раева "Потоп" (англ. - Flood) вошел в шорт-лист в категории "крупное произведение" международного литературного конкурса в Швеции. Об этом "ВБ" рассказал писатель.

Известный кыргызский писатель Султан Раев вошел в список финалистов международного конкурса и приглашен в Швецию. Он будет участвовать в Стокгольме на заключительном мероприятии, где будут объявлены имена победителей. В рамках международного конкурса запланирована встреча с лауреатами Нобелевской премии и нобелевским кругом.

Итоги международного конкурса будут подведены 17 ноября в Стокгольме. Имя победителей и лауреатов литературного конкурса станет известно во время торжественной церемонии вручения наград и дипломов в Нобелевском музее в Стокгольме. В этом году на конкурс поступило 1200 заявок от писателей и поэтов из 38 стран мира.

Отметим, роман "Потоп" в этом году издается в Москве.