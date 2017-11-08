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Путин направил благодарственное письмо замглавы аппарата президента КР

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ВБ

За большие заслуги в развитии российско-кыргызского сотрудничества Мира Карыбаева получила благодарственное письмо от имени президента России Владимира Путина. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы Кыргызстана.

Благодарственное письмо заведующей отделом этнической, религиозной политики и взаимодействия с гражданским обществом в ранге заместителя руководителя аппарата президента КР Мире Карыбаевой вручил Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в КР Андрей Крутько.

Благодарность выражена за большие заслуги в развитии российско-кыргызского сотрудничества, укреплении дружбы между народами Российской Федерации и Кыргызской Республики.

URL: http://www.vb.kg/369315
Теги:
Владимир Путин, Мира Карыбаева
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