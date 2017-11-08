Сегодня: первое интервью, к нам едет Могерини, удар молнии

Большое интервью новоизбранного президента. Его Сооронбай Жээнбеков дал журналистам "РИА Новости". В формате вопрос-ответ были затронуты самые разные темы – от семейного положения и привычек до высокой политики и будущего Кыргызстана. Жээнбеков показал, что настроен планомерно работать на развитие экономики, никакой пертурбации он затевать не намерен. Иначе говоря, курс на стабильное развитие государства останется неизменным.

Что важно, Жээнбеков уверен в скором разрешении и урегулировании всех разногласий с Казахстаном по пограничным вопросам. Предпосылок для роспуска парламента в складывающейся сейчас ситуации новоизбранный глава государства не видит. После вступления в должность президент намерен работать с молодым премьер-министром Сапаром Исаковым в связке, как одна команда, подчиненная общей цели.

В защиту ледников. Сегодня в Бишкеке напротив здания парламента несколько десятков активистов провели митинг, чтобы выразить несогласие с поправками в "Водный кодекс", которые сейчас рассматривают депутаты. Активисты считают, что предлагаемые законодательные нормы могут причинить непоправимый экологический ущерб природе Кыргызстана. Дело в том, что предлагаемые изменения предполагают, что исполнительная власть будет наделена полномочиями в исключительных случаях разрешать горнодобывающим компаниям разработку полезных ископаемых в непосредственной близости от ледников.

Участников акции протеста в парламенте услышали. Поэтому принятие окончательного решения по поправкам будет отложено до проведения развернутых слушаний по обозначенной проблематике. Уже 10 ноября в Бишкеке состоится круглый стол, в работе которого примут участие члены правительства, депутаты Жогорку Кенеша, эксперты-экологи, представители международных институтов и другие заинтересованные лица.

К нам едет Могерини. Это верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности. Визит высокопоставленной персоны из ЕС носит рабочий характер и намечен на 9 ноября. Никакой конкретики о целях приезда не сообщается. В официальных сообщениях содержится стандартный набор фраз об актуальных вопросах развития сотрудничества и обсуждении перспектив взаимодействия.

Известно, что в рамках визита запланированы двусторонние встречи Федерики Могерини с президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым, избранным главой государства Сооронбаем Жээнбековым и премьер-министром Сапаром Исаковым. Что касается неофициальных мероприятий, то пока непонятно, будет ли Могерини встречаться с руководителями прозападных НПО и представителями либеральных сил. Как правило, подобные встречи не афишируются.

Машина вылетела с трассы и упала в БЧК. В результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего неподалеку от ГЭС-5, в воде оказался автомобиль марки "Пежо". В салоне находились 5 человек - семейная пара и трое их детей. Выбраться на берег смогли не все. Мужчина, находившийся за рулем, и его шестилетний сын не сумели выбраться из смертельной ловушки.

Прибывшие на место спасатели МЧС извлекли на поверхность автомобиль, в котором находились погибшие. Тела переданы сотрудникам правоохранительных органов. Для выяснения всех обстоятельств и причин инцидента со смертельным исходом назначены необходимые экспертизы. По одной из версий, в темное время суток в условиях плохой видимости водитель потерял ориентацию и съехал с дороги.

Удар молнии. Накануне в Тюпском районе Иссык-Кульской области во время проливного дождя с грозой погиб 17-летний всадник. Разряд был такой силы, что молния убила парня, его лошадь и находившуюся рядом собаку. Информацию о несчастном случае подтвердили представители районного отдела МЧС.

Такие природные явления, как гроза, не характерны для конца осени. Как отмечают синоптики, подобная стихия наблюдается крайне редко. А в этом году погода преподносит кыргызстанцам один сюрприз за другим. И пока никто не может дать четкого ответа, виновато ли в этом глобальное потепление или же есть другое объяснение природной аномалии, когда осенние холода с заморозками чередуются с жарой, почти как летом.

Аэропорты "Манас" и "Шоуду" стали побратимами. Воздушные гавани Бишкека и Пекина теперь имеют официальный документ, подтверждающий их намерение развивать тесное и взаимовыгодное сотрудничество в сфере воздушных перевозок. Соглашение об этом было подписано в столице Китайской Народной Республики.

Стороны договорились о расширении взаимодействия путем обмена опытом между аэропортами, а также об обучении специалистов из Кыргызстана в Китае. При этом отмечается взаимная заинтересованность руководителей аэропортов в осуществлении совместной работы в рамках инициативы "Один пояс - один путь".