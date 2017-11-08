В Чуйской области на поминках мужа знакомый убил его вдову ножом

В городе Орловке Чуйской области на поминках мужа убили его вдову. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

По данным ведомства, инцидент произошел 6 ноября. Примерно в 20.30 в дежурную часть поступила информация о том, что в территориальную больницу поступила 50-летняя женщина с ножевым ранением.

Было установлено, что в одном из домов в городе Орловке проходили поминки мужа пострадавшей, который умер в сентябре этого года. Между вдовой и мужчиной, пришедшим почтить память усопшего, возник конфликт. Мужчина после ссоры применил нож, ударив женщину в грудь, после чего скрылся.

"По горячим следам был задержан ранее неоднократно судимый гражданин Л.С., в данный момент он находится в СИЗО №1 города Бишкек. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 97 ("Убийство") УК КР. Кроме того, в момент задержания у него было изъято наркотическое вещество весом 116 граммов", - сообщили в пресс-службе МВД КР.