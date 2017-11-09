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В Германии в 2018 году "появится" третий пол

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Верховный суд Германии постановил ввести третий пол в графу "пол" в книги записи актов гражданского состояния (ЗАГС).RT.

"Принадлежность к полу имеет первостепенное значение для личной идентификации, это обычно играет ключевую роль одновременно в представлении человека о самом себе и в том, как его воспринимают другие. Гендерная идентичность человека, который не считает себя ни мужчиной, ни женщиной, защищена", - говорится в постановлении суда.

Отмечается, что власти должны к концу 2018 года разработать новое законодательство, включающее третий вариант в графу "пол", например "смешанный" или "иной".

Ранее сообщалось, что в ФРГ зарегистрирован первый однополый брак.

1 октября в Германии вступил в силу закон о легализации однополых браков.

URL: http://www.vb.kg/369319
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Комментарии
Джумабек Суйеркулов
09.11.2017, 09:40
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Комментариев: 108

Содом и Гоммора,вот они европейские

ценности .Тьфу!!!!!!!!

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